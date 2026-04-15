فيديو: إطلاق نار في مدرسة كهرمان مرعش يوقع 9 قتلى وعشرات الجرحى

إطلاق نار مدرسة كهرمان مرعش أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وإصابة أكثر من عشرة آخرين في حادث مروع داخل مدرسة متوسطة جنوب تركيا.

وأفادت التقارير أن المشتبه به في إطلاق نار كهرمان مرعش قد لقي مصرعه أيضًا، دون صدور تفاصيل كاملة حتى الآن حول كيفية انتهاء الحادث.

الهجوم داخل المدرسة

وقع إطلاق النار داخل مدرسة متوسطة في كهرمان مرعش، ما استدعى تدخلًا سريعًا من قوات الأمن والإسعاف.

وتأثر عدد من الطلاب والعاملين في المدرسة خلال الحادث.

سقوط ضحايا

أكدت السلطات سقوط 9 قتلى على الأقل، إضافة إلى أكثر من عشرة مصابين في إطلاق نار مدرسة كهرمان مرعش.

ولم تُعلن بعد الحالة الصحية الدقيقة لجميع المصابين.

استجابة طارئة

هرعت فرق الشرطة والإسعاف إلى الموقع، حيث تم تأمين المنطقة ونقل الجرحى إلى المستشفيات.

وتواصل السلطات تقييم حجم الأضرار والخسائر.

تحقيق مستمر

لم تكشف الجهات الرسمية حتى الآن عن تفاصيل كاملة حول دوافع الحادث أو هوية المنفذ.

ومن المتوقع صدور مزيد من المعلومات مع استمرار التحقيق في إطلاق نار كهرمان مرعش

