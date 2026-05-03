فقدان جنديين أميركيين خلال مناورات “الأسد الإفريقي 2026” في المغرب

أعلنت القيادة الأميركية في إفريقيا (AFRICOM) عن فقدان جنديين أميركيين خلال مناورات “الأسد الإفريقي 2026” التي تُجرى في المغرب بمشاركة قوات من عدة دول حليفة.

وأوضحت القيادة في بيان أن الحادث وقع أثناء تنفيذ تدريبات ميدانية ضمن إطار المناورات العسكرية السنوية، دون أن تقدم تفاصيل إضافية حول ملابسات فقدانهما، فيما باشرت فرق مختصة عمليات بحث واسعة في المنطقة.

وأكدت AFRICOM أن التحقيقات جارية بالتنسيق مع السلطات المغربية، مشيرة إلى أنها ستكشف مزيدًا من التفاصيل فور توفرها.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.