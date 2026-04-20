عطل عالمي يضرب “ChatGPT” في عدة دول

شهدت خدمة روبوت الدردشة ChatGPT التابعة لشركة OpenAI انقطاعًا في عدد من البلدان حول العالم منذ عصر اليوم، ما أدى إلى صعوبة في تحميل الخدمة لدى المستخدمين.

وأوضحت الشركة، عبر صفحة الحالة الخاصة بها، أن المستخدمين يواجهون مشكلة في الوصول إلى “ChatGPT”، مؤكدة أنها تعمل حاليًا على التحقيق في الخلل.

وبحسب موقع DownDetector، شمل الانقطاع دولًا عدة من بينها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية

