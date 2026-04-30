عراقجي يهاجم “مضيق ترامب” ويصف التسمية بـ”خطأ فادح”

في تصعيد جديد في الخطاب السياسي بين طهران وواشنطن، انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قيام الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستخدام تسمية “مضيق ترامب” بدلاً من مضيق هرمز، واصفًا ذلك بأنه “خطأ فادح”.

وفي منشور عبر منصة “إكس”، شدد عراقجي على أن الاسم التاريخي هو “الخليج الفارسي”، معتبرًا أن استخدام تسميات بديلة يتجاهل الحقائق التاريخية والجغرافية للمنطقة. كما أشار إلى أن إيران تحيي ذكرى طرد البرتغاليين من مضيق هرمز قبل نحو 400 عام، في إشارة إلى رمزية تاريخية مرتبطة بالموقع.

وأضاف أن التمسك بالتسمية الصحيحة يعكس احترام التاريخ، مرفقًا منشوره بمقاطع وتصريحات سابقة لترامب حول المضيق

