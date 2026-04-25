عراقجي يطرح مطالب طهران وتحفظاتها على الطاولة خلال محادثات باكستان

أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مصدر باكستاني مشارك في المحادثات، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قدّم مطالب إيران وتحفظاتها حيال المطالب الأميركية خلال المباحثات الجارية.

ويأتي ذلك في إطار المساعي الدبلوماسية التي تستضيفها باكستان لمحاولة تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، وسط استمرار التباين حول ملفات أساسية وشروط التفاوض.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.