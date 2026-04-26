عراقجي لم يحصل على ضوء أخضر من طهران لاجتماع مع الأميركيين

نقلت مصادر باكستانية لقناة “الحدث” أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لم يحصل على موافقة أو “ضوء أخضر” من القيادة في طهران لعقد اجتماع مباشر مع الجانب الأميركي خلال تحركاته الدبلوماسية الأخيرة.

وأشارت المصادر إلى أن الموقف الإيراني لا يزال حذرًا تجاه أي لقاء مباشر مع واشنطن، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتعثر مسار الاتصالات غير المباشرة بين الطرفين.

ويأتي هذا التسريب في وقت تتحدث فيه تقارير عن نشاط دبلوماسي مكثف لعراقجي في المنطقة، خصوصًا عبر باكستان وعُمان، ضمن جهود لبحث وقف التصعيد وإدارة الأزمة القائمة بين إيران والولايات المتحدة.

