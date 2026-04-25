عراقجي: إيران ترفض التفاوض في ظل استمرار الحصار الأميركي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال لقاءات مع مسؤولين باكستانيين، أنّ طهران ترفض الدخول في أي مفاوضات في ظل استمرار الحصار الأميركي المفروض عليها.

وشدد عراقجي على أنّ أي مسار تفاوضي يجب أن يقوم على رفع الضغوط والعقوبات أولًا، معتبرًا أنّ سياسة الحصار لا تخلق بيئة مناسبة للحوار، بل تعقّد المشهد وتزيد من التوتر في المنطقة.

