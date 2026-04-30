شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وكوريا الجنوبية تدخل حيّز التنفيذ مطلع مايو 2026

تبدأ في الأول من مايو/أيار 2026 اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية، في خطوة تُعد محطة مهمة في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

الاتفاقية تُعتبر الأولى من نوعها لكوريا الجنوبية مع دولة في مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتهدف إلى توسيع التعاون الاقتصادي وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين والمصدّرين.

أبرز بنود الاتفاقية:

إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على 91.2% من السلع والخدمات المتبادلة.

تسهيل وصول الشركات إلى الأسواق في البلدين.

إزالة العوائق أمام تدفق التجارة والاستثمار.

تعزيز التعاون في قطاعات المستقبل مثل:

التكنولوجيا المتقدمة

الطاقة المتجددة

الرعاية الصحية

أهمية اقتصادية:

رفع حجم التجارة غير النفطية بين البلدين (التي بلغت 6.9 مليار دولار عام 2025).

تعزيز سلاسل الإمداد العالمية.

دعم مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.

توطيد الشراكات مع أحد أقوى الاقتصادات في آسيا.

الخلاصة:

الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية تعزز الانفتاح الاقتصادي بين الشرق الأوسط وشرق آسيا، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري والتجاري طويل الأمد.

