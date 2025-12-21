سوريا تحبط تهريب 26 ألف حبة كبتاغون كانت متجهة إلى السعودية

أعلنت السلطات السورية، السبت، إحباط محاولة تهريب نحو 26 ألف حبة من مادة الكبتاغون المخدرة كانت معدة للإرسال إلى السعودية.

ومنذ توليها مقاليد الأمور في البلاد، تبذل الإدارة السورية الجديدة قصارى جهدها، من أجل القضاء على آفة المخدرات في البلاد.

ضبط 26 ألف حبة كبتاغون معدة للتهريب في سوريا

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان: إن إدارة مكافحة المخدرات أحبطت العملية عقب متابعة ميدانية ورصد استخباراتي، حيث جرى ضبط الكمية مخبأة داخل “كراج البولمان” في مدينة حماة وسط البلاد، معدة للإرسال خارج البلاد باتجاه السعودية.

وأضافت أن “الحبوب كانت مخفاة داخل سرير معدني ومموهة ضمن مفرش خشبي بطريقة احترافية”، مشيرة إلى أن ذلك يعكس مستوى الجاهزية والكفاءة الأمنية لدى الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة أنه “جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة المضبوطات”، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين وتقديمهم إلى القضاء المختص، دون الكشف عن عددهم.

وحسب تقديرات الحكومة البريطانية، فإن النظام السابق في سوريا كان مسؤولًا عن 80% من الإنتاج العالمي لمادة الكبتاغون المخدرة.

وتفيد تقديرات بأن القيمة السنوية لتجارة الكبتاغون العالمية تبلغ نحو 10 مليارات دولار، وكان الربح السنوي لعائلة الأسد قرابة 2.4 مليار دولار.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية بسط سيطرتها على البلاد، منهية 61 عامًا من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، اختيار أحمد الشرع رئيسًا للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.