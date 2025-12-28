سوريا: أب يقتل زوجته وأطفاله الثلاثة ثم ينهي حياته

هزّت مدينة حماة وسط سوريا جريمة عائلية مأساوية، بعدما عُثر داخل أحد المنازل في حي البياض (كورنيش البياض) على جثث زوجين وأطفالهما الثلاثة، في حادثة أثارت صدمة واسعة في المدينة.

وبحسب التحقيقات الأولية، أقدم الأب، ف.غ (42 عامًا)، على قتل زوجته الدكتورة أ.م (38 عامًا)، وأطفالهما الثلاثة: سلمى (14 عامًا)، تالا (12 عامًا)، وجودي (5 سنوات)، قبل أن يُقدم على الانتحار داخل المنزل.

وأفادت معلومات أولية أن الجريمة وقعت صباح الجمعة أثناء وجود العائلة في المنزل، ولم تُكتشف إلا بعد مرور ساعات، حين توجّه أحد الأقارب للاطمئنان عليهم عقب انقطاع الاتصال بالعائلة منذ ساعات الصباح.

وأكدت والدة الضحية أن التواصل مع ابنتها انقطع قبل ساعات من العثور على الجثث، ما دفع العائلة إلى القلق ومحاولة التحقق من سلامتهم.

وفي بيان رسمي، أعلنت وزارة الداخلية السورية أن الزوج هو مرتكب الجريمة، مشيرة إلى أنه جرى نقل الجثث إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة كاملة ودوافعها.

