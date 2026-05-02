سبيريت على وشك التوقف.. أزمة تمويل تصيب الطيران الأميركي

أفادت وكالة أسوشيتد برس أن شركة Spirit Airlines تستعد لإيقاف عملياتها اعتبارًا من اليوم، بعد فشلها في الحصول على دعم حكومي يتيح لها الاستمرار.

ويأتي هذا التطور في ظل ضغوط مالية حادة تواجهها الشركة، ما يهدد بتعطيل آلاف الرحلات وتأثر عدد كبير من المسافرين، إضافة إلى تداعيات محتملة على قطاع الطيران منخفض التكلفة في الولايات المتحدة.

