زيلنسكي يتهم روسيا بنهب الحبوب ويحذر إسرائيل من شراء “المسروق”

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي روسيا بتنفيذ عمليات نهب ممنهجة للحبوب من الأراضي الأوكرانية، معتبراً أن أي شراء لهذه الحبوب من مناطق محتلة يُعد عملاً غير مشروع. وأشار إلى أن إسرائيل مدعوة لاحترام القانون الدولي وعدم الانخراط في صفقات من هذا النوع.

وأكد زيلنسكي أن بلاده تعمل على إعداد حزمة عقوبات جديدة بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين، في إطار مواجهة ما وصفه بالانتهاكات الروسية، محذراً من أن مثل هذه الممارسات قد تؤثر سلباً على العلاقات الثنائية بين كييف وتل أبيب.

