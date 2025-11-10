زلــزال قوي يضــرب باليكسير في تركيا في تركيا

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات صباح اليوم الإثنين منطقة سندرغي في ولاية باليكسير غرب تركيا، ما أدى إلى اهتزازات شعر بها السكان في المناطق المجاورة.

وبحسب البيانات الأولية للهزّة الأرضية:

• القوة: 4.4 (MW)

• الموقع: سندرغي – باليكسير

• التاريخ والوقت: 10 نوفمبر 2025 – الساعة 09:41:40 صباحاً بتوقيت تركيا

• العمق: 10.38 كم

• الإحداثيات: 39.135° شمالاً / 28.29° شرقاً

وقال مواطنون إن المنازل “اهتزت كالمهد”، دون ورود أي معلومات حتى الآن عن وقوع أضرار أو إصابات. وتجري السلطات متابعة الهزات الارتدادية المحتملة

