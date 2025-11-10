العالم

زلــزال قوي يضــرب باليكسير في تركيا في تركيا

Published: 3 hours ago
زلــزال قوي يضــرب باليكسير في تركيا في تركيا

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات صباح اليوم الإثنين منطقة سندرغي في ولاية باليكسير غرب تركيا، ما أدى إلى اهتزازات شعر بها السكان في المناطق المجاورة.

Join our WhatsApp group - Cedar News

وبحسب البيانات الأولية للهزّة الأرضية:

• القوة: 4.4 (MW)

• الموقع: سندرغي – باليكسير

• التاريخ والوقت: 10 نوفمبر 2025 – الساعة 09:41:40 صباحاً بتوقيت تركيا

• العمق: 10.38 كم

• الإحداثيات: 39.135° شمالاً / 28.29° شرقاً

وقال مواطنون إن المنازل “اهتزت كالمهد”، دون ورود أي معلومات حتى الآن عن وقوع أضرار أو إصابات. وتجري السلطات متابعة الهزات الارتدادية المحتملة

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: 3 hours ago
زر الذهاب إلى الأعلى