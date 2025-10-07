زلزال بقوة 7.2 درجات يضرب هذه المنطقة من العالم

ضرب زلزال قوي بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر منطقة بابوا نيو غينيا في 4 نيسان 2025، وتحديدًا على بُعد 174 كيلومترًا جنوب شرق مدينة كيمبي، في محافظة نيو بريتين الغربية .

تفاصيل الزلزال

التاريخ والوقت: الجمعة، 4 نيسان 2025، الساعة 20:04:41 بتوقيت غرينيتش

الموقع: 174 كم جنوب شرق كيمبي، محافظة نيو بريتين الغربية

العمق: 33 كم

الشدّة: 7.2 درجات على مقياس ريختر

التأثيرات والتداعيات

وفقًا للمراكز الزلزالية، لم تُسجل أي تقارير فورية عن أضرار جسيمة أو إصابات. ومع ذلك، نظرًا للعمق المعتدل للزلزال، فقد شعر به سكان المناطق المجاورة، بما في ذلك مدينة كيمبي.

التحذيرات والإنذارات

لم تُصدر أي تحذيرات من تسونامي بعد الزلزال، حيث أُشير إلى أن عمقه الكبير يقلل من احتمالية حدوث أمواج مدّية خطيرة.

الخلاصة

على الرغم من قوته، لم يُسجل الزلزال أي أضرار كبيرة أو إصابات في منطقة بابوا نيو غينيا. ومع ذلك، تظل المنطقة عرضة للنشاط الزلزالي نظرًا لموقعها على “حلقة النار” في المحيط الهادئ

