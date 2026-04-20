زلزال بقوة تفوق 5 درجات يهز محافظة أوموري شمال اليابان

ضرب زلزال بلغت شدته أكثر من 5 درجات على مقياس الشدة الياباني (1–7) محافظة أوموري شمال شرق اليابان، ما أدى إلى شعور السكان بهزات قوية في عدد من المناطق.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال تسبب باهتزازات واضحة في المباني، حيث يُصنَّف ضمن مستوى “+5” الذي يجعل الوقوف صعباً في بعض المناطق المتأثرة.

ولم تُسجَّل حتى الآن تقارير عن أضرار كبيرة أو إصابات خطيرة، فيما تواصل السلطات مراقبة الوضع تحسباً لأي هزات ارتدادية محتملة.

وكانت السلطات قد دعت السكان في المناطق الساحلية إلى توخي الحذر بسبب احتمال حدوث اضطرابات بحرية في حال تطور النشاط الزلزالي.

