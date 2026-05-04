روسيا تعلن هدنة أحادية مع أوكرانيا في ٨ و ٩ مايو وتحذّر من رد عسكري في حال خرقها

أعلنت القوات الروسية عن هدنة أحادية الجانب مع أوكرانيا خلال يومي 8 و9 مايو، بحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها ستنفذ “ضربة صاروخية واسعة” على كييف في حال قامت أوكرانيا بخرق الهدنة خلال الفترة المعلنة.

ويأتي هذا الإعلان وسط استمرار التوترات والقتال بين الطرفين، دون صدور تعليق فوري من الجانب الأوكراني حتى الآن.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.