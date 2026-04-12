رئيس البرلمان الإيراني: فشل الطرف الآخر في كسب ثقة طهران خلال المفاوضات

أكد محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، أن الطرف الآخر أخفق في نهاية المطاف في كسب ثقة الوفد الإيراني خلال هذه الجولة من المفاوضات، مشددًا على تمسّك بلاده بمبادئها وثوابتها.

وأوضح أن الولايات المتحدة فهمت منطق إيران ومبادئها، وعليها أن تقرر ما إذا كانت قادرة على كسب ثقة طهران أم لا، في إشارة إلى استمرار حالة الترقب بشأن مستقبل المحادثات.

وأضاف أن إيران لن تتوقف لحظة واحدة عن ترسيخ مكتسبات أربعين يومًا من “الدفاع الوطني”، مؤكدًا أن الوفد الإيراني طرح مبادرات مستقبلية بنّاءة، إلا أن الجانب الآخر لم ينجح في بناء الثقة اللازمة لإنجاح المفاوضات.

