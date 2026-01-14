قرار أميركي مفاجئ يطال رعايا دول عربية وروسيا وإيران

أفادت شبكة «فوكس نيوز» بأن وزارة الخارجية الأميركية قررت تعليق جميع إجراءات إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة، من بينها دول عربية وإسلامية، في خطوة تهدف إلى تشديد التدقيق على المتقدمين الذين قد يصبحون «عبئًا على نظام المساعدات العامة» في الولايات المتحدة.

وبحسب مذكرة داخلية لوزارة الخارجية اطّلعت عليها «فوكس نيوز ديجيتال»، جرى توجيه القنصليات الأميركية إلى رفض طلبات التأشيرات استنادًا إلى القوانين الحالية، وذلك إلى حين الانتهاء من إعادة تقييم شاملة لإجراءات الفحص والتدقيق المعتمدة.

وتضمّ قائمة الدول المشمولة بالقرار كلًا من: الصومال، روسيا، أفغانستان، البرازيل، إيران، العراق، مصر، نيجيريا، تايلاند، اليمن، إضافة إلى دول أخرى. وأشارت الشبكة إلى أن التعليق سيبدأ اعتبارًا من 21 كانون الثاني، وسيستمر إلى أجل غير مسمى، ريثما تستكمل وزارة الخارجية الأميركية مراجعة سياسات معالجة طلبات التأشيرات.

وذكرت «فوكس نيوز» أن الصومال خضعت لتدقيق متزايد من قبل السلطات الفيدرالية الأميركية، على خلفية قضية احتيال واسعة كُشف عنها في ولاية مينيسوتا، تتعلق بإساءة استخدام برامج مساعدات ممولة من دافعي الضرائب، وكان عدد من المتورطين فيها من أصول صومالية.

(نقلاً عن سكاي نيوز عربية)

