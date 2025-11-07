دمشق تفاجئ واشنطن برد غير متوقع حول القاعدة العسكرية

رد سوري رسمي على الأنباء عن اعتزام واشنطن إنشاء قاعدة عسكرية في سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين تأكيده أن لا صحة لما نشرته وكالة رويترز عن القواعد الأمريكية في سوريا.

وقال المصدر في تصريح لـ”سانا” إن “تشهد المرحلة الراهنة تحولاً في الموقف الأمريكي باتجاه التعامل المباشر مع الحكومة السورية المركزية، ودعم جهود توحيد البلاد ورفض أي دعوات للتقسيم”.

وأضاف المصدر أنه “يجري العمل على نقل الشراكات والتفاهمات التي كانت اضطرارية مع أجسام مؤقتة إلى دمشق، في إطار التنسيق السياسي والعسكري والاقتصادي المشترك”.

وأكد أن “سوريا في عهدها الجديد ماضية بثبات نحو ترسيخ الاستقرار، وتعزيز التعاون القائم على السيادة الوطنية والاحترام المتبادل”.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن ستة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تستعد لتأسيس وجود عسكري لها في قاعدة جوية بدمشق، وذلك للمساعدة في إتاحة تنفيذ اتفاق أمني تتوسط فيه واشنطن بين سوريا وإسرائيل.

وتمثل الخطط الأمريكية لتأسيس وجود في العاصمة السورية، إن صحت، مؤشرا على إعادة سوريا ترتيب العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بعد سقوط نظام بشار الأسد العام الماضي.

وتقع القاعدة الجوية بالقرب من أجزاء من جنوب سوريا ومن المتوقع أن تشكل منطقة منزوعة السلاح ضمن اتفاقية بين إسرائيل وسوريا، بحسب رويترز، التي قالت إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه الاتفاقية.

زيارة الشرع

ويلتقي ترامب مع الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض يوم الإثنين المقبل، في أول زيارة من نوعها لرئيس سوري.

وتحدثت رويترز مع ستة مصادر مطلعة على الاستعدادات في القاعدة، من بينها مسؤولان غربيان ومسؤول دفاعي سوري، وأكدوا أن الولايات المتحدة تخطط لاستخدام القاعدة الجوية للمساعدة في مراقبة أي اتفاق محتمل بين إسرائيل وسوريا.

