دمشق تبحث عن مفقودين جرفتهم المياه والجيش اللبناني ينفي إجبارهم على العبور

تواصل فرق الدفاع المدني السوري، بمؤازرة من الجيش العربي السوري، عمليات البحث عن أشخاص يُعتقد أنهم جرفتهم مياه نهر الكبير الجنوبي أثناء محاولتهم عبور الحدود السورية–اللبنانية بطرق غير شرعية، في محيط قريتي الشبرونية والدبوسية قرب مدينة تلكلخ في ريف حمص الغربي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بأن فرق الإنقاذ تمكنت ليلًا من إنقاذ عدد من الأشخاص من الغرق، بعد تلقي بلاغ عن فقدان أشخاص في المنطقة، التي تشهد محاولات عبور غير شرعية.

وقال منير قدور، قائد فريق مركز تلكلخ التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، إن الفرق المتخصصة تحركت فورًا إلى الموقع، حيث عُثر على امرأتين وشاب جرى إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى تلكلخ الوطني لتلقي العلاج.

وأوضح قدور أن الناجين أفادوا بأن مجموعتهم كانت تضم 11 شخصًا، عاد أربعة منهم إلى الأراضي اللبنانية، في حين جرفت المياه أشخاصًا آخرين، مشيرًا إلى أن التنسيق جارٍ مع الجانب اللبناني للدخول إلى الضفة الأخرى من النهر ومتابعة أعمال البحث.

الجيش اللبناني ينفي

في المقابل، نفى الجيش اللبناني ما تم تداوله عن إجبار سوريين على عبور مجرى النهر، خلال محاولتهم اجتياز الحدود الشمالية بطريقة غير شرعية.

وقالت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان إن الوحدات العسكرية لم تتدخل في المنطقة المذكورة لعدم ورود معلومات عن محاولة عبور غير شرعية فيها، مؤكدة أنها لم تجبر أي شخص على العودة عبر النهر.

وأضاف البيان أن الجيش اللبناني يشارك حاليًا في عمليات البحث عن المفقودين بالتنسيق مع السلطات السورية، مشددًا على أن الجيش يسهّل العودة الطوعية للسوريين عبر المعابر الشرعية، بما يضمن سلامتهم ووصولهم الآمن إلى الجانب السوري.

شهادة ناجية

وفي شهادة مؤثرة، روت ناجية سورية تفاصيل الرحلة التي انتهت بمأساة، مؤكدة أن المجموعة انطلقت من منطقة جرمانا في ريف دمشق باتفاق مع مهرب، قبل أن تتنقل بين عدة نقاط وصولًا إلى منطقة العبور.

وأوضحت أن المهربين أكدوا لهم أن الطريق “آمن”، إلا أنهم اضطروا لعبور أكثر من نهر مع ارتفاع منسوب المياه تدريجيًا، مشيرة إلى أن العبور كان ممكنًا في البداية سيرًا على الأقدام، قبل أن يتحول إلى سباحة في مجرى مائي خطير.

وأضافت: «كنا آخر مجموعة تعبر، وسمعنا عن أشخاص غرقوا، فيما تمكن آخرون من العبور»، مؤكدة أن عناصر من الجيش السوري تدخلوا وأنقذوا الناجين ونقلوهم إلى المستشفى

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.