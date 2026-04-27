دراسة بريطانية: الموظفون لا يعملون بتركيز فعلي إلا نحو 3 ساعات يومياً

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن متوسط الإنتاجية الفعلية للموظفين في المكاتب لا يتجاوز حوالي ساعتين و53 دقيقة خلال يوم عمل يمتد من 8 إلى 9 ساعات، ما يعيد فتح النقاش حول فعالية أنظمة الدوام التقليدية.

وبحسب المشاركين في الدراسة، فإن الجزء الأكبر من وقت العمل يذهب إلى أنشطة جانبية، أبرزها تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، متابعة الأخبار، الدردشة مع الزملاء، البحث عن وظائف جديدة، إضافة إلى فترات الاستراحة.

وتشير الدراسة إلى أن هذا السلوك لا يعكس بالضرورة “كسلاً” لدى الموظفين، بل يرتبط بطبيعة عمل الدماغ البشري الذي يصعب عليه الحفاظ على تركيز عميق لفترات طويلة متواصلة، حيث يُستهلك الجهد الذهني بشكل سريع خلال العمل المكثف.

وفي هذا السياق، باتت بعض الاتجاهات الحديثة في بيئات العمل تعتمد على أنظمة مرنة مثل تقسيم الوقت إلى جلسات تركيز قصيرة تتخللها فترات راحة، بهدف تحسين الإنتاجية وتقليل الإرهاق الوظيفي.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.