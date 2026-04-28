حرب الجواسيس بين إيران وإسرائيل تتصاعد.. اختراقات واتهامات متبادلة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تصاعد ما يُعرف بـ“حرب الظل” بين إيران وإسرائيل، بعد اتهام جنديين في سلاح الجو الإسرائيلي بالتجسّس لصالح الاستخبارات الإيرانية.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن القضية تُعد من أخطر ملفات التجسس الأخيرة، خصوصًا مع الاشتباه بتمكّن إيران من اختراق قاعدة “تل نوف” العسكرية القريبة من مدينة أسدود، والتي تُعد من أكثر القواعد الإسرائيلية سرّية.

وذكرت التقارير أن الجنديين قاما بتسريب معلومات حساسة، من بينها مخططات لمحركات طائرات “إف-15” وبيانات وصور تتعلق بشخصيات عسكرية وأمنية، ما اعتبرته تل أبيب خرقًا خطيرًا للأمن العسكري.

في المقابل، أعلنت إيران عن اعتقالات وأحكام ضد أشخاص متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل، في إطار تبادل مستمر لاتهامات التجسس بين الجانبين، ما يعكس تصاعد الحرب الاستخباراتية بينهما خلال الفترة الأخيرة.

