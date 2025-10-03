ما سبب وفاة نجمة “تيك توك” جينيفر نيكول ريفاس؟

عثر على نجمة “تيك توك” ومقدمة البرامج التلفزيونية الهندوراسية، جينيفر نيكول ريفاس، ميتةً داخل منزلها في العاصمة تيغوسيغالبا عن عمر يناهز 21 عامًا، في حادث صادم هزّ جمهورها وزملاءها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت وسائل إعلام، بينها قناة HCH Televisión Digital، أن الوفاة وقعت يوم الأربعاء 1 أكتوبر/ تشرين الأول نتيجة نوبة صرع، حيث كانت الشابة تتلقى علاجًا طبيًا منتظمًا للمرض الذي كانت تعاني منه، مؤكدةً عائلتها أن الوفاة طبيعية.

“رحيلك مبكرا”

ونعى برنامج “El Showsero TV” الفقيدة عبر حسابه على إنستغرام، واصفين روحها المليئة بالحيوية والحماس، ومقدمين التعازي الحارة لعائلتها وأصدقائها. كما عبّر متابعوها وزملاؤها من صُنّاع المحتوى عن صدمتهم، حيث كتب أحدهم: “كان لدينا الكثير من الأحلام معًا، لكن رحيلك جاء مبكرًا جدًا. سأفتقدك دائمًا يا جينيفر.”

عملت جينيفر نيكول ريفاس سابقًا كمقدمة برامج في قناة CHTV، إلى جانب نشاطها الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث جمعت أكثر من 100 ألف متابع على تيك توك ونحو 16 ألفًا على إنستغرام. وكان آخر منشور لها قبل يوم واحد من وفاتها، معبّرًا عن حماسها للمشاركة في مباراة بيكلبول.

وتأتي وفاتها بعد أيام قليلة من سلسلة حوادث مأساوية مشابهة طالت نجوم تيك توك، أبرزها المؤثرة البرازيلية لوانا أراوجو، التي لقيت مصرعها مع خطيبها وصديقهما في حادث سير مروع يوم عيد ميلادها التاسع والعشرين، ما يعكس تزايد المأساة التي تصيب الشباب المبدعين على هذه المنصات الرقمية.

