جوازات ذهبية وقصور وهمية.. هكذا يخفي قادة إيران ثرواتهم

كشف تقرير إعلامي أن شخصيات بارزة في إيران، من بينها مجتبى خامنئي، تعتمد على شبكات مالية معقدة لإخفاء ثرواتها خارج البلاد، عبر استخدام “الجوازات الذهبية” والشركات الوهمية والاستثمارات العقارية الفاخرة.

وبحسب التقرير، تُستخدم هذه الآليات للالتفاف على العقوبات الدولية، حيث يتم توزيع الأصول عبر دول متعددة وواجهات قانونية مختلفة، ما يصعّب تعقّبها. كما أشار إلى دور رجال أعمال، مثل علي أنصاري، في إدارة شبكات استثمارية تمتد من أوروبا إلى الكاريبي، تشمل فنادق وعقارات فاخرة.

ولفت إلى أن هذه المنظومة لا تقتصر على أفراد، بل تشكّل جزءًا من بنية مالية أوسع تُستخدم للحفاظ على تدفق الأموال، رغم القيود الدولية، ما يثير تساؤلات حول فعالية النظام المالي العالمي في مواجهة هذا النوع من الأنشطة.

