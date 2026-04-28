جمود المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران يثير مخاوف من “حرب باردة” طويلة

تتجه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران نحو مزيد من التعقيد والجمود، وسط تصاعد التجاذبات السياسية بين الطرفين. وأعلن دونالد ترمب أن طهران أبلغت واشنطن بأنها في حالة “انهيار” وتسعى لفتح مضيق هرمز سريعًا، في وقت تحاول فيه ترتيب أوضاعها الداخلية.

ورغم طرح إيران مقترحًا يقضي بفتح المضيق ووقف التصعيد مقابل تأجيل البحث في الملف النووي، ترفض واشنطن ذلك وتصرّ على وضع هذا الملف في صدارة المفاوضات. بدوره، اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن طهران تحاول كسب الوقت، مشددًا على ضرورة ضمان عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي.

في المقابل، تتمسك إيران باستخدام ورقة مضيق هرمز كورقة ضغط اقتصادية، بينما تتزايد المخاوف الأميركية من تحوّل هذا الجمود إلى “حرب باردة” طويلة الأمد، قد تنعكس تداعياتها على الاقتصاد العالمي واستقرار المنطقة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.