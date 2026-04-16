جريمتان خلال 48 ساعة تهزّان مدارس تركيا.. قتلى وجرحى و”مراهقون مسلّحون” في قلب الفصول

شهدت تركيا صدمة مزدوجة بعد وقوع حادثي إطلاق نار داخل مدارس خلال أقل من 48 ساعة، كان أعنفها في ولاية كهرمان مرعش، حيث اقتحم تلميذ يبلغ نحو 14 عاماً مدرسته وفتح النار بشكل عشوائي داخل الصفوف، ما أدى إلى مقتل ما بين 4 و9 أشخاص بينهم طلاب ومعلم، وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح متفاوتة.

وبحسب المعطيات الأولية، استخدم المهاجم سلاحاً يُعتقد أنه يعود لوالده، ودخل به إلى المدرسة قبل أن يتنقّل بين فصلين مطلقاً النار، في مشهد صادم أعاد طرح تساؤلات خطيرة حول مصادر السلاح وسهولة وصول القاصرين إليه.

الحادثة جاءت بعد واقعة مماثلة في شانلي أورفا أسفرت عن إصابات عدة، ما يعكس تصاعداً غير مألوف في العنف داخل المؤسسات التعليمية التركية، ويثير مخاوف واسعة بشأن أمن المدارس ودوافع هذه الجرائم التي ينفذها قاصرون

