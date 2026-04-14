جدعون ساعر: لا توجد أي خلافات كبيرة بين إسرائيل ولبنان. المشكلة هو الحزب



قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تسعى إلى تحقيق “السلام والتطبيع” في العلاقات مع لبنان، وذلك قبيل محادثات مباشرة مرتقبة بين مسؤولين من البلدين في واشنطن.

وفي مؤتمر صحافي، صرّح ساعر: “نريد التوصل إلى سلام وتطبيع مع دولة لبنان. لا توجد أي خلافات كبيرة بين إسرائيل ولبنان، والمشكلة تكمن في حزب الله”. وأضاف أن مفاوضات واشنطن “تستند أولًا إلى إعلان لبنان رغبته في خفض التصعيد، وتأكيده أن أنشطة حزب الله مخالفة للقانون”.

ومن المقرر أن يعقد لبنان وإسرائيل مباحثات على مستوى السفيرين في مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، في لقاء يُعد الأول على هذا المستوى منذ عقود، ما يشير إلى انتقال الاتصالات إلى إطار أكثر علنية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في وقت سابق موافقته على إجراء مفاوضات مباشرة مع لبنان “في أقرب وقت ممكن”، مشيرًا إلى أن المحادثات ستركّز على نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلمية بين الدولتين.

