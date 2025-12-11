توم باراك يفاجئ بتصريح حول مستقبل النظام السوري واتفاق مع إسرائيل

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك إنّ “الحكومة السورية تدرك جيدًا أنّ مستقبلها السياسي يرتبط بشكل أساسي بالتوصل إلى اتفاق أمني واتفاق حدودي مع إسرائيل”.

وأضاف باراك أنّ أي تسوية مستدامة في سوريا لن تكون ممكنة من دون ترتيبات واضحة تضمن أمن الحدود ووقف النزاعات، معتبرًا أنّ “الكرة أصبحت في ملعب دمشق لاتخاذ القرار المناسب لمستقبل البلاد”.

وتأتي تصريحات باراك في وقت تشهد الساحة السورية حراكًا دبلوماسيًا متزايدًا للتوصل إلى تفاهمات إقليمية، وسط تقييمات أميركية بأنّ النظام السوري يسعى للحصول على اعتراف دولي مشروط بخطوات سياسية وأمنية ملموسة.

