توتر جديد بين تركيا واليونان بسبب أنشطة التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط

شهدت العلاقات بين تركيا واليونان تصعيدًا جديدًا على خلفية أنشطة التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، حيث اعترضت أنقرة على تحركات يونانية قرب مناطق بحرية متنازع عليها، واعتبرتها غير قانونية وتمسّ بحقوقها في المنطقة.

في المقابل، أكدت اليونان أن عملياتها تتم ضمن إطار القانون الدولي واتفاقيات البحار، مشددة على حقها في استغلال مواردها الطبيعية داخل مياهها الإقليمية.

ويأتي هذا التوتر في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تنافسًا متزايدًا على موارد الطاقة، وسط دعوات دولية متكررة لتفادي التصعيد والعودة إلى طاولة الحوار بين البلدين.

ورغم الخلافات المستمرة، لا تزال القنوات الدبلوماسية مفتوحة بين الجانبين، في محاولة لاحتواء التوتر ومنع أي تصعيد ميداني.

