تقرير ألماني: بشار الأسد في موسكو بلعب ألعاب الفيديو.. ماذا عن زوجته أسماء؟ وشقيقه ماهر؟

نشرت صحيفة “Zeit.de” الألمانية تقريراً مثيراً يتحدث عن ما وصفته بـ”الحياة الخفية للرئيس السوري السابق بشار الأسد في موسكو”. ووفقاً للتقرير الذي نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية ، فإن الأسد فرّ إلى موسكو في كانون الأول 2024 بعد انقلاب عسكري في سوريا أوصل أحمد الشرع إلى السلطة.

التقرير يكشف أن الأسد يعيش في ناطحة سحاب فاخرة في العاصمة الروسية، وتمتلك عائلته نحو 20 شقة موزعة على ثلاثة طوابق، بينما يعيش تحت رقابة غير مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يتحكم بالمعلومات حول فترة حكمه وتورطه في الحرب السورية.

ونقلت الصحيفة عن صديق سابق لعائلة الأسد قوله إن الأخير يعيش بحرية نسبية في موسكو، ويحرسه أفراد من شركة أمن خاصة روسية، ويقضي ساعات في لعب ألعاب الفيديو داخل مركز تجاري أسفل مقر إقامته. كما أشار المصدر إلى أن أسماء الأسد تعاني من وضع صحي حرج بعد عودة مرض السرطان إليها في ربيع 2024، في حين يقيم شقيقه ماهر الأسد في فندق “فور سيزونز” بموسكو، ويمضي وقته في تدخين النرجيلة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.