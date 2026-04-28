تعرّف على عالِمة الفيزياء التي يعتبرها كثيرون “أينشتاين القادمة”

تُعد العالِمة الأميركية من أصول كوبية Sabrina Gonzalez Pasterski واحدة من أبرز الأسماء الشابة في مجال الفيزياء النظرية، وقد لُقّبت إعلاميًا أحيانًا بـ“أينشتاين القادمة” بسبب إنجازاتها الأكاديمية المبكرة.

بدأت قصتها بالظهور في سن المراهقة، حين قامت ببناء طائرة خفيفة بنفسها ونجحت في اختبارها، ما لفت الأنظار إلى قدراتها التقنية والعلمية المبكرة. لاحقًا، التحقت بـ Massachusetts Institute of Technology حيث درست الفيزياء وتخرّجت ضمن دفعتها، قبل أن تنتقل إلى متابعة الدراسات العليا في Harvard University في مجال الفيزياء النظرية.

تركّز أبحاثها على الجاذبية الكمية، الزمكان، ونظريات متقدمة مثل الهولوغرافيا، وهي مجالات معقدة في محاولة لفهم العلاقة بين ميكانيكا الكم والنسبية العامة. وقد نالت أعمالها اهتمامًا أكاديميًا واسعًا داخل المجتمع العلمي.

تعمل في Perimeter Institute for Theoretical Physics، حيث تستكشف أفكارًا مبتكرة حول الطبيعة الهولوغرافية للكون، في أبحاث تهدف إلى التوفيق بين ميكانيكا الكم وبنية الزمكان.

