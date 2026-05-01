تصعيد في الشمال الإسرائيلي: نتنياهو يعزّز التأهب العسكري ويحظر التجمعات

في ظل تصاعد التوتر على الجبهة الشمالية، اتخذت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنامين نتنياهو إجراءات أمنية مشددة شملت فرض قيود على التجمعات ورفع مستوى الجهوزية العسكرية في المناطق القريبة من الحدود.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، وقّع نتنياهو قرارات تقضي بمنع تنظيم تجمعات كبيرة في منطقة جبل ميرون، حيث تم تحديد سقف التجمعات في المناطق المفتوحة بما لا يتجاوز 200 شخص، في إطار تدابير تهدف إلى الحد من المخاطر الأمنية المحتملة.

كما تم تعديل التصنيف الأمني لعدد من البلدات الحدودية من المستوى “الأخضر” إلى “الأصفر”، ما أدى إلى تقييد الأنشطة في المدارس وأماكن العمل، بحيث تقتصر على المنشآت المجهزة بغرف محصّنة أو ملاجئ.

وفي السياق نفسه، رفعت قيادة الجيش الإسرائيلي من مستوى التأهب داخل مستوطنات الشمال، مع تعزيز انتشار وحدات الجبهة الداخلية، إضافة إلى الاستعداد لمرافقة بعض عمليات نقل الطلاب في المناطق القريبة من الحدود.

وتأتي هذه الإجراءات رغم استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 17 نيسان، وسط استمرار التوترات الميدانية على الحدود مع لبنان، ما يعكس حالة من الحذر الشديد واحتمال تصعيد إضافي في المنطقة.

