تسوية قانونية لإيلون ماسك في قضية “تويتر”

توصل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى تسوية قانونية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تتعلق بتأخره في الكشف عن شراء حصته الأولية في منصة “تويتر” (المعروفة حالياً باسم “إكس”) عام 2022.

وبموجب التسوية، سيدفع صندوق استئماني مرتبط بماسك غرامة مدنية قدرها 1.5 مليون دولار، من دون أن يقرّ بارتكاب أي مخالفة، كما لن يُجبر على التخلي عن أي جزء من الأرباح التي تُقدّر بنحو 150 مليون دولار يُزعم أنه حققها نتيجة هذا التأخير.

وتتهمه الجهة التنظيمية بأنه تأخر 11 يوماً في الإعلان عن امتلاكه حصة بلغت 5% في الشركة، ما سمح له بشراء أسهم إضافية بأسعار أقل قبل الكشف العلني عن الصفقة.

القضية كانت جزءاً من سلسلة نزاعات طويلة بين ماسك والهيئات التنظيمية الأمريكية، تعود بدايتها إلى عام 2018، وتشمل أيضاً قضايا مرتبطة بتصريحاته حول شركة تسلا.

ورغم التسوية، لم يعترف ماسك بأي خطأ، مؤكداً في وقت سابق أن التأخير كان غير مقصود، بينما رفضت لجنة الأوراق المالية التعليق على الاتفاق.

