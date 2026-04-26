السلطات الأمريكية تعتزم توجيه هذه التهمة لمطلق النار في حفل ترامب



أفادت تقارير إعلامية أن السلطات الأمريكية تعتزم توجيه اتهامات رسمية لمطلق النار خلال حادثة وقعت في حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض في واشنطن، والذي كان يحضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار المسؤولين في إدارته.

وقال تود بلانش، القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي، إن المشتبه به سيواجه اتهامات بالاعتداء على أحد أفراد الأمن الفيدراليين والشروع في القتل باستخدام سلاح ناري، على أن يمثل أمام محكمة اتحادية يوم الاثنين.

وأوضح أن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال أن يكون المهاجم استهدف مسؤولين في الإدارة الأمريكية، وربما الرئيس نفسه، مشيرًا إلى أنه تنقّل بين عدة مدن أمريكية قبل الحادث، ولم يتعاون مع المحققين.

وبحسب التفاصيل، أطلق المسلح النار قرب فندق في واشنطن، ما دفع عناصر الخدمة السرية إلى إخلاء الرئيس وزوجته ميلانيا من موقع الحفل، قبل السيطرة على المهاجم واعتقاله.

