ترامب يهنئ علي الزيدي بترشيحه لرئاسة وزراء العراق ويدعو لحكومة خالية من الإرهاب

هنّأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الوزراء العراقي المكلّف علي الزيدي بمناسبة ترشيحه لتشكيل الحكومة الجديدة، متمنياً له التوفيق في مهمته. وأكد ترامب دعمه لجهود تشكيل حكومة «خالية من الإرهاب» وقادرة على تحقيق الاستقرار في العراق.

وجاءت التهنئة خلال اتصال أو عبر تصريحات رسمية، ترافقت مع تأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين واشنطن وبغداد، إضافة إلى دعوة الزيدي لزيارة الولايات المتحدة بعد تشكيل الحكومة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.