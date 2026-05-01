ترامب يقدّم نفسه كـ “أقوى شخص على الإطلاق”

كشفت مجلة “ذا أتلانتيك” عن ما وصفته بتحوّل في النظرة السياسية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث بات يميل إلى تقديم نفسه كشخصية تاريخية استثنائية، ويقارن نفسه بقادة كبار في التاريخ مثل الإسكندر الأكبر ويوليوس قيصر.

وبحسب التقرير، فإن وزارة الخارجية الأميركية أعدّت نموذجًا أوليًا لجواز سفر جديد محدود الإصدار، يتضمّن صورة كبيرة لترامب في الصفحة الداخلية، موضوعة بشكل يوازي وثيقة إعلان الاستقلال الأميركية، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لتعزيز حضوره في الذاكرة التاريخية للولايات المتحدة.

وأشار التقرير أيضًا إلى تغييرات رمزية داخل البيت الأبيض، من بينها أفكار تتعلق بإضافة توقيعه على العملة الأميركية، وإصدار عملات تذكارية، إضافة إلى مشاريع محتملة لبناء معالم وقاعات احتفالات ضخمة تحمل طابعًا شخصيًا.

كما نقل صحافيون مطّلعون أن ترامب بات يتحدث في لقاءات خاصة عن نفسه باعتباره “أقوى شخص على الإطلاق”، في إشارة إلى تصاعد الخطاب المرتبط بصورته الشخصية ودوره في التاريخ السياسي الأميركي.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.