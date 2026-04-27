ترامب يجتمع مع كبار مسؤولي الأمن القومي لبحث تعثر المفاوضات مع إيران

نقلت شبكة “سي إن إن” عن مصدرين مطلعين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطط لعقد اجتماع اليوم مع كبار مسؤولي الأمن القومي، لبحث حالة الجمود المستمرة في المفاوضات مع إيران.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تعثر المحادثات المرتبطة بالملف النووي الإيراني وتزايد التوترات بين الجانبين، دون صدور تفاصيل إضافية حول ما سيتم طرحه خلال اللقاء.

