ترامب للكونغرس: تبادل النار مع إيران انتهى.. لكن التهديد لا يزال قائمًا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة موجهة إلى الكونغرس الأمريكي أن تبادل إطلاق النار مع إيران انتهى منذ 7 أبريل، مؤكدًا أنه لا يحتاج إلى تفويض إضافي لاتخاذ إجراءات عسكرية.

وقال ترامب إن “التهديد الذي تشكله إيران لا يزال قائمًا”، مشددًا على أن الولايات المتحدة ستقوم “بما هو ضروري” لحماية أراضيها وحلفائها من إيران ووكلائها في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر إقليمي متصاعد، حيث تواصل واشنطن مراقبة التحركات العسكرية والردود المحتملة من أطراف مرتبطة بإيران في عدة ساحات.

