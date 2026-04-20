ترامب: سنرد بشدة إذا فشلت المفاوضات مع ايران

صعّد الرئيس الأميركي ترامب لهجته تجاه ايران، محذرًا من أن “القنابل ستنفجر بشدة” في حال انهيار الهدنة، مؤكدًا أن بلاده سترد بقوة إذا لم تلتزم طهران بشروطها، وعلى رأسها التخلي عن السعي لامتلاك سلاح نووي.

وأشار ترامب إلى أن الوفد الأميركي يتجه إلى اسلام اباد لإجراء محادثات، لافتًا إلى أن نائبه سيصل خلال ساعات، رغم عدم تأكيد إيران مشاركتها.

وأكد أن واشنطن توصلت إلى تفاهم بشأن حضور طهران، حتى مع نفيها ذلك، مشددًا على أنه “لا مجال للألاعيب” في هذه المرحلة الحساسة. كما اعتبر أن انتهاء التصعيد قد يؤدي إلى تراجع كبير في أسعار الغاز.

وفي سياق متصل، قال ترامب إن اسرائيل لم تدفعه إلى الحرب، بل إن قراره جاء نتيجة هجوم 7 تشرين الأول وقناعته بأن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويًا، مضيفًا أن أمام قادتها فرصة لمستقبل مختلف إذا اختاروا المسار الصحيح.

