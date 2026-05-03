ترامب: خطة إيران “غير مقبولة” ويجب أن تدفع ثمن أفعالها

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيقوم قريبًا بمراجعة الخطة التي أرسلتها إيران إلى الولايات المتحدة، إلا أنه أعرب عن تشككه في إمكانية قبولها. وقال في منشور على منصة “تروث سوشال” إن طهران “لم تدفع بعد ثمنًا باهظًا بما يكفي” لما وصفه بأفعالها تجاه البشرية والعالم خلال السنوات الـ47 الماضية، في إشارة إلى سجل التوترات والصراعات منذ الثورة الإيرانية عام 1979.

التصريح يعكس استمرار النهج المتشدد في التعامل مع إيران، ويأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في الخطاب السياسي والعسكري، ما يزيد من تعقيد فرص التوصل إلى تسوية قريبة.

