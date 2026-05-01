ترامب: إيران تريد اتفاقًا لكنها تعاني من انقسامات داخلية

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن القادة الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق، لكنهم يواجهون حالة من “الفوضى العارمة” نتيجة الخلافات والانقسامات الداخلية داخل النظام.

وأضاف ترامب أن الوضع السياسي داخل إيران معقّد، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف هناك تتردد في المضي بأي مفاوضات علنية بسبب التوترات والصراعات بين مراكز القرار.

وأكد أن هذه الانقسامات تؤثر على قدرة إيران على اتخاذ قرارات موحدة في الملفات الإقليمية والدولية، معتبرًا أن ذلك ينعكس على مسار أي محادثات محتملة بين الجانبين.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.