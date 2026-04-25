ترامب: إلغاء زيارة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان.. “لا مفاوضات على لا شيء”

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء زيارة كان من المقرر أن يقوم بها المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان، حيث كان من المفترض أن يلتقيا بوفد إيراني في إطار مساعٍ دبلوماسية غير مباشرة.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” إن الزيارة ألغيت لأن المفاوضات “لا جدوى منها”، مضيفًا أن “الجلوس 18 ساعة للتحدث عن لا شيء غير ضروري”.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة “تمسك بكل الأوراق”، مشيرًا إلى إمكانية تواصل إيران مع واشنطن في أي وقت، في موقف يعكس تشددًا في التعامل مع الملف الإيراني وتعثر المسار التفاوضي غير المباشر.

