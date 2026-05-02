تحرك أوروبي لحماية المسيحيين في الشرق الأوسط في مبادرة للبرلمان الأوروبي

أفادت تقارير صادرة عن حزب الحركة الشعبية الوطنية الديمقراطية بأن النائب نيكوس أناديوتيس قد قدّم مبادرة داخل البرلمان الأوروبي تتعلق بحماية المسيحيين في الشرق الأوسط، وسط تصاعد المخاوف من تراجع الوجود المسيحي في بعض مناطق سوريا والمنطقة.

وبحسب البيان، حظيت المبادرة بدعم أكثر من 40 نائباً أوروبياً، متجاوزة الحد المطلوب لطرحها في المسار التشريعي الأولي، رغم أن النائب صاحب المبادرة لا ينتمي إلى الكتل السياسية الكبرى داخل البرلمان الأوروبي.

وأشار البيان إلى أن الخطوة التالية تتمثل في عرض المقترح على مؤتمر رؤساء البرلمان الأوروبي، تمهيداً لطرحه لاحقاً للتصويت في الجلسة العامة.

وفي حال إقرار المبادرة، قد تفتح المجال أمام مناقشة إجراءات أوروبية تشمل دعم إنساني إضافي وخطوات دبلوماسية مرتبطة بملف الحريات الدينية وحماية المكونات المسيحية في المنطقة، وفق ما ورد في النص.

وتأتي هذه التطورات في سياق نقاشات أوروبية أوسع حول الأوضاع الإنسانية وحرية المعتقد في الشرق الأوسط، خصوصاً بعد سنوات من النزاعات والهجرة التي أثّرت على مختلف المكونات السكانية.

