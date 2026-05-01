تحذير أميركي لشركات الشحن: رسوم هرمز قد تعرّضكم للعقوبات

أفادت رويترز أن الولايات المتحدة وجّهت تحذيراً إلى شركات الشحن العالمية من أن دفع أي رسوم مقابل المرور عبر مضيق هرمز قد يعرّضها لخطر فرض عقوبات.

وبحسب التحذير، تعتبر واشنطن أن مثل هذه المدفوعات قد تندرج ضمن أنشطة مرتبطة بجهات خاضعة للعقوبات، ما يفتح الباب أمام إجراءات قانونية واقتصادية بحق الشركات المخالفة.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات في منطقة الخليج، حيث يُعد مضيق هرمز ممراً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية، ما يضع شركات الشحن أمام تحديات متزايدة بين الامتثال للقوانين الدولية وضمان استمرار عملياتها التجارية.

