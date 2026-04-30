بعد ارتفاع سرقات السياح في بريطانيا.. نصائح مهمة لتجنّب النشالين أثناء السفر

تشهد بريطانيا مؤخرًا ارتفاعًا في حالات سرقة السياح، ما دفع خبراء السفر إلى تقديم مجموعة من الإرشادات العملية لتقليل مخاطر التعرض للنشل أو الاحتيال خلال الرحلات.

ويؤكد الخبراء أن الوعي المسبق هو خط الدفاع الأول، خصوصًا في المدن المزدحمة والمناطق السياحية الشهيرة، حيث يكثر استهداف الزوار.

أهم نصائح الحماية:

استخدام حقائب تُحمل بشكل مائل عبر الجسم لتقليل فرص السرقة.

اختيار حقائب مزودة بسحّابات مخفية أو أنظمة إغلاق آمنة.

الاستفادة من المحافظ المزودة بحماية ضد سرقة البيانات.

حمل أحزمة نقود مخفية بعيدًا عن الأنظار.

استخدام أقفال صغيرة أو أجهزة تتبع للحقائب.

أساليب النشالين:

يحذر الخبراء من أساليب خداع تعتمد على تشتيت الانتباه، مثل “خدعة فضلات الطيور”، حيث يتم إرباك الضحية قبل تنفيذ السرقة، إضافة إلى أساليب الاحتيال عبر فرض فواتير مبالغ فيها على السياح.

رغم تنوع أساليب السرقة، يبقى الانتباه الشخصي والسلوك الواعي هو العامل الأهم، مثل عدم إظهار الأموال أو توزيعها في أكثر من مكان، لتفادي أي خسائر أثناء السفر.

