بريجيت ماكرون تكسر صمتها وتكشف عن “حزن لم تختبره من قبل” في قصر الإليزيه

كشفت بريجيت ماكرون زوجة إيمانويل ماكرون عن معاناة نفسية سببتها لها سنوات الإقامة الطويلة في قصر الإليزيه.

وفي مقابلة مع صحيفة “لوتريبيون”، وصفت بريجيت البالغة من العمر 73 عامًا السنوات العشر الماضية بأنها “مكثفة للغاية”، معترفة بأنها تشعر “أحيانًا بحزن لم تختبره من قبل”.

وقالت المعلمة السابقة للغة الفرنسية: “قبل الإليزيه، كانت لدي حياة طبيعية، مع أطفال وعمل وتقلبات مثل أي شخص آخر. لكن هنا، رأيت قسوة العالم والغباء والخبث، وأعاني أحيانًا من لحظات تشاؤم لم تكن لدي من قبل”.

وأضافت أن كتابة أفكارها على الورق أصبحت وسيلة فعالة تساعدها كثيرًا في التغلب على هذه المشاعر، خاصة في مواجهة حملات التنمر الإلكتروني التي تعرضت لها.

ويُذكر أن عددًا من الأشخاص الذين اتُّهموا بمضايقتها إلكترونيًا عبر نشر شائعات كاذبة، صدرت بحقهم أحكام قضائية بالسجن، ما دفع الزوجين الرئاسيين لخوض معركة قانونية لمواجهة هذه الحملة.

