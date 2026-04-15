بدء تجديدات واسعة في فندق برج العرب بدبي مع احتمال إغلاقه 18 شهراً

أعلنت شركة “جميرا”، المالكة لفندق برج العرب الفاخر في دبي، في بيان الثلاثاء، عن بدء أعمال تجديد شاملة ستُنفذ على مراحل تمتد لنحو عام ونصف.

ولم توضح الشركة ما إذا كان الفندق سيُغلق بالكامل خلال فترة الأعمال، إلا أن مصدرًا في الفندق نقلت عنه وكالة “رويترز” الأربعاء، قال إن المنشأة ستغلق أبوابها لمدة 18 شهراً، في أول عملية تجديد من هذا النوع منذ افتتاحه عام 1999.

وبحسب المصدر، سيُوفَّر للنزلاء الذين لديهم حجوزات خلال فترة الإغلاق إقامة بديلة في فنادق قريبة، مع الإشارة إلى أن مدة الإغلاق قد تكون قابلة للتغيير.

ويُعدّ برج العرب، الذي يتخذ شكل شراع ويُصنف من أبرز معالم دبي، أحد أهم ممتلكات مجموعة “جميرا”. وقد تعرض جزء من واجهته لأضرار سابقة نتيجة حطام طائرة مسيّرة إيرانية تم اعتراضها مطلع مارس الماضي.

ورغم عدم ربط الشركة رسميًا بين أعمال التجديد وتلك الحادثة، قال المصدر إن الأعمال “التي طال انتظارها” لا علاقة لها بالواقعة، فيما اعتبرت “رويترز” أن توقيت الإعلان يثير بعض التساؤلات.

ويأتي هذا التطور في ظل تباطؤ حركة السياحة في المنطقة، نتيجة التوترات الإقليمية وانعكاساتها على السفر وحركة الطيران في الخليج.

