بالفيديو.. الإمارات: استهداف ناقلة نفط تابعة لأدنوك بمسيّرتين في مضيق هرمز

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أن ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك تعرّضت لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، في حادث وصفته أبوظبي بأنه تصعيد خطير يهدد أمن الملاحة الدولية.

وبحسب وزارة الخارجية الإماراتية، فقد استُهدفت الناقلة بواسطة مسيّرتين أثناء مرورها في الممر البحري الاستراتيجي، مؤكدة أنه لم تُسجّل أي إصابات بين أفراد الطاقم.

واعتبرت الإمارات أن هذا الهجوم يشكّل انتهاكاً خطيراً لحرية الملاحة والقانون الدولي، محذّرة من تداعياته على أمن الطاقة العالمي واستقرار الأسواق، وداعية إلى وقف هذه الاعتداءات بشكل فوري.

ويأتي الحادث في ظل توتر متصاعد في منطقة مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم، ما يثير مخاوف من مزيد من التصعيد في المنطقة.

