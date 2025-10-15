أصيب رجل أعمال لبناني الأصل يملك عدداً من محطات الوقود في ولاية ميشيغان الأميركية بجروح، إثر حادث إطلاق نار وقع صباح الثلاثاء في بلدة ماكومب تاونشيب، وفق ما أفاد مكتب الشريف في المقاطعة.

بالفيديو: إطلاق نار في ميشيغان يصيب رجل أعمال لبناني يملك سلسلة محطات وقود #عاجل https://t.co/tYmOZwWXfu pic.twitter.com/L3ISUrGCCP — Cedar News (@cedar_news) October 15, 2025

وقالت الشرطة إن عناصرها استجابوا لبلاغ عن إطلاق نار في منزل كبير قرب تقاطع شارعي 24 مايل وفوس، حيث عُثر على الضحية مصاباً ونُقل إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة.

وأظهرت الصور الميدانية وجود علامات أدلة عديدة أمام المنزل، ما يرجّح أن إطلاق النار قد بدأ في الخارج، فيما واصلت الشرطة البحث عن أغلفة الرصاص وأدلة إضافية داخل المنزل الذي تبلغ مساحته نحو سبعة آلاف قدم مربعة.

وتبحث السلطات عن سيارة رباعية الدفع داكنة اللون شوهدت وهي تغادر الموقع بسرعة باتجاه الشرق على طريق 24 مايل، دون الكشف عن هوية المشتبه فيهم حتى الساعة.

وتبيّن أن المنزل مملوك لرجل الأعمال إدي جواد (Eddie Jawad)، وهو لبناني الأصل يملك قرابة عشرين محطة وقود في جنوب شرق ميشيغان. وكان جواد قد ظهر مؤخراً على قناة FOX 2 خلال اجتماع في بلدة ماكومب معترضاً على مشروع إنشاء محطة وقود جديدة من نوع Sheetz في المنطقة.

وأكد الصحافي تشارلي لانغتون (Charlie Langton) من القناة نفسها أن جواد هو الضحية في الحادث، مشيراً إلى أنه يتعافى وحالته مستقرة.

وقال شريف المقاطعة أنتوني ويكرهام إن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال وجود أكثر من مطلق نار واحد، لافتاً إلى أن صاحب المنزل لا يعرف هوية المهاجمين. وأوضح أن جواد ردّ بإطلاق النار دفاعاً عن نفسه، وهو يتعاون مع المحققين.

ودعت السلطات أي شخص يمتلك معلومات أو تسجيلات مصوّرة عن الحادث إلى التواصل مع مكتب الشريف على الرقم 586-307-9358، كما طلبت من المواطنين تجنّب المنطقة إلى حين انتهاء التحقيقات.

