باكستان تنقل ردًا إيرانيًا معدّلًا إلى واشنطن بشأن شروط إنهاء الحرب

نقلت باكستان إلى الولايات المتحدة ردًا إيرانيًا معدّلًا على الشروط الأميركية الأخيرة المتعلقة بإنهاء الحرب، بحسب ما أفادت شبكة CBS News نقلاً عن مسؤولين باكستانيين.

ويأتي هذا التطور في إطار وساطة تقوم بها باكستان بين ايران والولايات المتحدة، حيث تتواصل الاتصالات غير المباشرة بين الأطراف عبر قنوات دبلوماسية متعددة.

ولم تُكشف تفاصيل الرد الإيراني المعدّل، فيما تشير المعطيات إلى استمرار المفاوضات وسط ضغوط دولية متزايدة للوصول إلى اتفاق يضع حدًا للتصعيد.

